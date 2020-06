Conferência virtual aborda novos métodos contraceptivos

A Associação de Ginecologia e Obstetrícia do Rio Grande do Norte (Sogorn) promove uma conferência virtual sobre as novidades e atualizações dos métodos contraceptivos reversíveis de longa duração, conhecidos como LARCS (Long Acting Reversible Contractption). A “Live Atualização em LARCS” ocorrerá nesta quinta-feira (02), às 20h e é aberta à participação dos profissionais de saúde, especialmente ginecologistas e obstetras.









A convidada palestrante será a Dra. Carolina Sales Vieira, membro titular da Sociedade de Planejamento Familiar - EUA, pesquisadora do Population Council e professora da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto.





O evento será transmitido por videoconferência. Para ter acesso ao link, basta entrar em contato com a secretaria da Sogorn pelo telefone e WhatsApp (84) 99637-7766.





Sobre os LARCS





LARCS são opções seguras na prevenção da gestação não planejada, sem a necessidade da intervenção diária da paciente e sem prejudicar a fertilidade no futuro. A discussão sobre as indicações clínicas e vantagens dos LARC cresce a cada dia no Brasil, assim como têm surgido novos dispositivos com baixa dosagem hormonal e alta eficácia.





Esses contraceptivos podem ser utilizados por mulheres desde a adolescência à pré-menopausa que já tiveram filhos ou não, e podem permanecer no corpo da mulher por até dez anos, dependendo do método escolhido.