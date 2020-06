Sambinha Na Laje Realiza Edição Virtual

Estamos vivendo dias difíceis, é verdade! Mas uma boa música é sempre bem-vinda para trazer um pouco mais de alegria para o período de isolamento social. Pensando nisso, os organizadores do Sambinha Na Laje resolveram que o samba não pode parar! Cumprindo todas as recomendações de segurança, este ano o evento acontecerá em formato de live, com sete horas de programação, seis bandas e dois palcos, no dia 11 de julho.







Em sua primeira edição, com acesso gratuito, o evento levou aproximadamente mil pessoas à Arena das Dunas. O after movie está disponível no Youtube, no canal Sambinha Na Laje Natal , que servirá de plataforma para a edição virtual.

Seguindo o mesmo padrão de qualidade da edição anterior, o sambinha 2020 acontecerá em um ambiente especialmente decorado, e valorizando os artistas locais. A programação contará com as bandas Mesa Doze, Preto no Branco, Daquele Jeito, Som e Balanço, Além do Normal e o cantor Xingu. No repertório grandes clássicos dos diversos estilos de samba: raiz, partido alto, romântico, pagode 90 e muito mais. Da nossa laje direto para a sua casa!

O Sambinha da Laje tem o patrocínio da Prefeitura do Natal - através da lei Djalma Maranhão - e incentivo da Arena das Dunas e Unimed Natal.

SERVIÇO

LIVE Sambinha na Laje Sábado, 11 de julho, no canal do YouTube – Sambinha Na Laje Natal https://www.youtube.com/channel/UCumJPLQ_3r0RtBeMzc-cChg Mais informações: @sambinhanalaje