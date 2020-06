Governadoria e parque da cidade passarão por desinfecção de emergência

Nesta segunda-feira, 15 de junho, a partir das 13h30, o Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, composto pela Marinha do Brasil (Comando do 3o Distrito Naval), Exército Brasileiro (7a Brigada de Infantaria Motorizada) e Força Aérea Brasileira (ALA 10), realizará a desinfecção da Governadoria do Rio Grande do Norte.









O trabalho de desinfecção será realizado em horário reservado, sem a concentração de pessoas no local, facilitando a condução da ação e a aplicação dos produtos químicos de forma segura.





A atividade contará com militares das Forças Armadas, habilitados para a descontaminação de ambientes, material e pessoal, em Estágios de Capacitação ministrados pela Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) do Comando do 3o Distrito Naval.





O Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba é um dos 10 Comandos Conjuntos ativados pelo Ministério da Defesa, em março deste ano, no âmbito da Operação COVID-19, no combate aos impactos do coronavírus no Brasil.





Parque da Cidade de Guarda Municipal





Ainda nesta segunda (15) a partir das 9h, o mesmo Comando Conjunto Rio Grande do Norte e Paraíba, realizará a desinfecção da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo, no Parque da Cidade Dom Nivaldo Monte, em Natal. O trabalho de desinfecção será realizado em horário reservado, sem a concentração de pessoas no local, facilitando a condução da ação e a aplicação dos produtos químicos de forma segura.





A atividade contará com militares das Forças Armadas, habilitados para a descontaminação de ambientes, material e pessoal, em Estágios de Capacitação ministrados pela Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR) do Comando do 3o Distrito Naval.