Empresa abre seleção para técnicos em enfermagem

A T&N, empresa especializada em prestação de serviços na área de saúde, está com vagas abertas para profissionais técnicos em enfermagem com experiência em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). Os profissionais que atenderem ao pré-requisito e forem selecionados devem iniciar o trabalho de forma imediata ou serão inseridos no cadastro de reserva da empresa.







Os interessados devem enviar currículos, documentação comprobatória de experiência e disponibilidade de horário para o e-mail: tnsaude1@gmail.com . Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone/whatsapp (84) 99960-3706.





Por Assessoria Editor de Saúde local: Willen Benigno de Oliveira Moura