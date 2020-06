Jovem de 27 anos é executado a tiros no interior do RN

A cidade de Mossoró, localizada na região Oeste do Rio Grande do Norte, começou a semana registrando homicídio. O crime com características de execução, aconteceu na madrugada desta segunda feira 29 de junho de 2020 na Rua Januário Pereira Pimenta na Comunidade do Ouro Negro no Bairro Aeroporto.





Um jovem identificado como Francisco Denis Oliveira de 27 anos foi morto a tiros em via Pública. Segundo informações da PM que isolou o local,o jovem chegava casa, na Rua José Toscano e quando estacionou a moto na calçada de sua residência, os criminosos chegaram e começaram a atirar em sua direção.



Francisco ainda correu para tentar escapar da morte, mas foi perseguido e morto com tiros de pistola 380 e escopeta calibre 12 na Rua Junuário Pereira Pimenta a cerca 80 metros de sua casa. Familiares informaram para a Polícia Civil, que esteve no local, que Francisco Denis teria passado a noite fora de casa, com a namorada e chegou em casa entre 03h e 04h00min horário em que ocorreu o crime.

A Polícia Militar só foi acionada para o local, por volta das 05h45min. O perito criminal Dênis Orozco confirmou que o corpo de Francisco Denis apresentava rigidez e que ele possivelmente foi morto entre 03h e 04h00min desta madrugada.

A Polícia ainda não sabe qual teria sido a motivação do assassinato e desconhece a identidade dos autores do crime. O jovem não tinha registros de antecedentes criminais. O corpo foi recolhido do local, após a perícia e encaminhado para exames de necropsia no IML do ITEP.

Mossoró chega aos noventa e seis (96) assassinatos em 2020. Crime a ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios de Mossoró (DHM).

Por Fim da Linha