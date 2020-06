Natal amanhece chuvosa nesta segunda-feira (29); confira previsão do tempo

Apesar da chuva, a na capital potiguar não foram registrados pontos de alagamento.





Natal amanheceu chuvosa nesta segunda-feira — Foto: Rafael Barbosa/G1





A cidade de Natal amanheceu nesta segunda-feira (29) sob chuva. Apesar disso, a na capital potiguar não foram registrados pontos de alagamento. A previsão do tempo é de temperaturas variando entre 23° e 29° durante o dia.





O céu deve permanecer nublado, com possibilidade de chuva a qualquer momento. Durante a chuva da manhã, o semáforo do cruzamento entre as avenidas Antônio Basílio e Romualdo Galvão apresentou defeito.





Apesar do imprevisto, não foi registrado acidente no local. A Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU) enviou uma equipe ao cruzamento para orientar os motoristas.





Para a terça (30), a previsão é de sol com algumas nuvens no céu. Deve ocorrer chuvas rápidas durante o dia e as temperaturas devem variar entre 22º e 30º.





G1/RN