Professor da Atitude Cooperação é finalista do “Concurso Jovens Solistas OSRN”

O violoncelista Diego Paixão é um dos finalistas do “Concurso Jovens Solistas OSRN”, realizado pela Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte - OSRN. Desde o início da pandemia da Covid-19, a OSRN, vem se moldando para manter suas atividades e sua importante relação com os músicos e o público através dos meios virtuais. E, com o intuito de conectar músicos/cantores do RN e também do Brasil, lançou em maio o concurso, dividido em duas etapas: Estadual e Nacional. Na Etapa Estadual, Diego foi escolhido pelo Mérito do Júri e já foi, automaticamente, aprovado para a fase nacional.





Diego Paixão é bacharel e mestre em música pela UFRN, onde estudou com Fábio Presgrave. Também estudou na Hochschule für Musik Karlsruhe (Alemanha), no Conservatório de L'Hay les Roses e École Normale de Musique de Paris Alfred Cortot, ambas na França. Nessas duas instituições francesas foi premiado com unanimidade e felicitações do júri (distinção máxima nos conservatórios franceses). Atualmente, Diego é professor de violoncelo da Universidade Federal do Ceará, da Academia Jaime Lourenço e da Atitude Cooperação, na qual já atua há cinco anos no Projeto Tocando a Vida com D’Amore.





O musicista está sempre em busca do refinamento e do intercâmbio musical. Dentre as suas influências no cenário da música clássica, ele expõe. “Minhas principais influências na música clássica são Yo-Yo Ma e, claro, os meus mestres Fábio Presgrave e Romain Garioud, por fazerem da música um instrumento de transformação interior, algo que eu também busco fazer enquanto professor da Atitude Cooperação”, comenta o violoncelista. E, acrescenta, no que se refere a relevância do concurso. “Concursos como esses são uma grande vitrine para os jovens músicos e, nesse período em que não sabemos ao certo quando iremos subir ao palco novamente, vem a ser uma excelente oportunidade de exposição para nós, enquanto músicos, além de atrair ainda mais os olhares das pessoas para a música clássica”, finaliza.





O Concurso está na Etapa Nacional, na qual Diego concorre com outros 19 finalistas de todo o Brasil. A votação agora é popular e segue aberta no site da Orquestra www.osrn.com.br até esta terça-feira, 30 de junho. Acesse o site, procure o vídeo de apresentação de Diego e vote! O resultado será divulgado durante o Terças Clássicas ao Vivo com o Maestro, que acontece nos canais oficiais da OSRN, no YouTube ( https://www.youtube.com/results?search_query=osrn ) e Facebook (@ rnsinfonica ), a partir das 20h desta terça e o ganhador leva prêmio de R$ 3 mil reais.





Atitude Cooperação





A Atitude foi criada em 12 de setembro de 2006, a partir da iniciativa da cooperativa médica Unimed Natal. A organização atua na zona Oeste da capital potiguar, promovendo ações e programas assistenciais que transformam a vida de centenas de crianças, jovens e suas respectivas famílias.