A dieta do DNA: Chave para emagrecer

Estudos recentes de especialistas em nutrição revelaram que ao analisar a estrutura do ADN podem determinar-se os alimentos que as pessoas podem consumir quando se procura perder peso ou reduzir a predisposição a certas doenças.









Provavelmente já te perguntaste por que não perdes peso se levas uma dieta desenhada para a perda de peso?





As pessoas que fazem uma dieta geralmente reduzem o consumo de calorias, evitam o consumo de açúcares para eliminar gordura, inclusive muitos desistem de fumar ou ingerir bebidas alcoólicas com o objetivo de perder peso.





Mas quando vemos a balança notamos que continuamos a pesar o mesmo, e lamentavelmente o objetivo de emagrecer não se consegue como esperamos o que pode causar ansiedade, confusão ou desânimo. Perante esta situação ou outra similar, perguntamo-nos: por que é tão difícil perder peso ou eliminar quilos do nosso corpo?





Dieta apropriada e individualizada





A resposta é que as dietas genéricas habituais se baseiam no consumo padrão de alimentos, os alimentos são muito similares e não se levam em conta as particularidades genéticas de cada indivíduo, isto interfere na eficácia da dieta pois não se adapta a cada organismo.





É aí que entra o estudo do nosso ADN para elaborar uma dieta apropriada e individualizada. A importância do teste reside no facto de alguns pacientes receberem um tratamento alimentar adaptado às suas necessidades, uma vez que alguns têm êxito com a dieta e outros não.





Embora pareça insólito, os resultados de uma dieta não dependem do seu pleno cumprimento, a chave está nos genes.





Muitos dos alimentos que consumimos não são tão saudáveis como pensamos, porque estamos programados geneticamente para consumir alguns alimentos e outros podem parecer-nos intolerantes. Claro que algumas dietas genéricas contêm alimentos não recomendáveis e sem saber estamos perdendo tempo, pois será difícil emagrecer ou metabolizá-los.





Os especialistas em nutrição e genética da Clínica de Recuperação do Estado Saudável assinalam que a estrutura molecular determina aqueles alimentos que podem ser ou não saudáveis para o nosso organismo.





Juan Carlos de Gregorio, fundador e CEO da clínica, estuda há muitos anos a genética de seus pacientes, inclusive elaborou um formato que fornece informações sobre grupos com variantes genéticas e o que é adequado ou não a cada um deles.





Ao ter conhecimento daqueles alimentos que atrasam a boa digestão, podemos conseguir uma dieta de acordo com as nossas necessidades genéticas e metabólicas. Conhecer os alimentos que nosso organismo não tolera ou não digere corretamente é um grande passo para precisar o que se deve consumir para que os pacientes se sintam saudáveis.





Um aspecto importante de iniciar uma dieta baseada em um estudo do DNA é que permite evitar aqueles alimentos que não são convenientes ao organismo, especialmente pela predisposição genética a contrair alguns padecimentos crônicos como a diabetes, distúrbios digestivos e gastrointestinais ou doenças cardiovasculares.

Test genético





Com apenas uma gota de saliva pode-se fazer um estudo completo sobre a nossa estrutura genética e molecular, assim obtemos informação e uma solução dietética sobre o que podemos comer e o que não podemos, ou pelo menos reduzir a frequência com que consumimos certos alimentos.





Por exemplo, o ovo frito pode ter uma repercussão diferente em cada organismo de acordo com um exame genético, esta informação é relevante para toda a vida visto que a genética não muda.





Este conhecimento pode ser de grande ajuda para mudar nossos hábitos alimentares e conseguir melhor qualidade de vida. Um simples teste genético permite determinar as intolerâncias à lactose, a histamina e ao glúten. O teste é o estudo de 26 variantes genéticas definidas, que são influentes na nutrição.





Estes resultados genéticos individuais se comparam com estudos biomédicos e em função disso se desenha uma dieta nutritiva, personalizada, que permita alcançar o bem-estar integral das pessoas. Personalizar a dieta de acordo com as necessidades permite obter melhores resultados se você quiser perder peso.