Rafaela Fontes retoma atendimento ao público com todos os protocolos de segurança

Um dos espaços da gastronomia mais deliciosos e charmosos de Natal, reabriu as portas novamente nesse “novo” em meio a pandemia da Covid-19. Rafaela Fontes Chocolateria do bairro de Candelária está de volta, desde o último domingo, 09 de agosto, seguindo todos os protocolos recomendados pelas autoridades para receber os consumidores com total segurança na loja de Candelária.





Entre as medidas de segurança e proteção, o limite máximo de pessoas dentro do espaço é um dos critérios observados neste “novo”. O uso de máscara também é obrigatório para todos os clientes e funcionários.





Na entrada da loja, um totem com álcool em gel foi instalado para higienização das mãos. As máquinas de cartão de crédito receberam proteção. Por todo o espaço da loja (através de sinalização) e no sistema audiovisual, o cliente recebe as recomendações de segurança, que são reforçadas através destes canais.





“Reabrimos com todos os cuidados em um momento em que o número de casos de Coronavírus estão em queda, no caso do Rio Grande do Norte e principalmente em Natal. Estamos com todos os protocolos de segurança, tanto na nossa cozinha como no interior da loja”, afirmou Rafaela Fontes, que junto com os sócios Caio Paim e Clotildes Macedo comanda o sucesso da marca.





Facilidades e compras seguras





As compras também podem ser feitas via online com entrega ou retirada no local, através do Whatsapp (84) 98144-7930 ou pelo novo Aplicativo Rafaela Fontes exclusivamente para a plataforma Android ou através do site pedir.to/rafaelafonteschocolateria . Se optar por retirar o produto no local, o cliente não precisa sair do carro, um funcionário da loja leva o produto com toda segurança e com todos os cuidados em embalagem segura e seguindo as recomendações das autoridades de saúde.





Serviço:

Rafaela Fontes Chocolateria – R. Militão Chaves, 2192 - Candelária, Natal - RN

Horário de funcionamento | Domingo a sábado: das 10h às 18h





FOTOS: ROGÉRIO VITAL