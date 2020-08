Câmara de Natal aprova projeto que beneficia pacientes diagnosticados com câncer

Os vereadores da Câmara Municipal de Natal, em mais uma sessão ordinária virtual, aprovaram nesta terça-feira (11), o Projeto de Lei do vereador Ney Lopes Jr. (PDT), em segunda discussão, que dispõe sobre a prioridade no atendimento e/ou agendamento de exames para pessoas diagnosticadas com neoplasia (câncer) nas unidades de saúde de Natal.







O vereador propositor destacou a importância do projeto devido à gravidade e evolução rápida da doença. “A medida evita que os pacientes com diagnóstico de câncer fiquem em extensas listas de espera, agilizando, assim, a marcação de consultas médicas com especialistas e os exames de diagnósticos. Este projeto de lei é uma maneira simples e eficaz de garantir celeridade ao tratamento do paciente oncológico”, explicou Ney Lopes Jr.