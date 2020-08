BConnected: Grupo apresenta o maior evento online e gratuito da América Latina de fomento ao empreendedorismo em redes de negócios e franquias

Entre os dias 19 e 23 de outubro, o Grupo BITTENCOURT - consultoria especializada no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias - realizará o BConnected, evento que nasce projetado para ser o maior da América Latina sobre negócios, empreendedorismo e franquias com mais de 50 horas de conteúdo exclusivo pela internet, incluindo mais de 100 palestras e convidados internacionais de países como Estados Unidos, além da América Latina, Portugal e Espanha.





Os objetivos do evento vão desde fomentar o empreendedorismo, a recuperação das empresas por meio de conteúdo relevante e prático para a transformação dos negócios, além de formação das equipes e colaboradores e por fim, oferecer oportunidades para investidores por meio de ampla feira de negócios que fará parte da programação.





Todo o conteúdo será realizado de forma 100% online, gratuita e sem limite de inscrições, com a expectativa de atingir um público de mais de 50 mil pessoas. Também haverá o Fórum Brasil-Portugal e o Fórum Latinoamericano, para promover intercâmbio de negócios entre empreendedores brasileiros e redes de negócios desses países.





“É uma grande oportunidade para os empreendedores e suas equipes terem acesso a um conteúdo de altíssimo nível e de forma democrática. Mais do que nunca, nosso compromisso é com o futuro dos negócios do país. Queremos fomentar o mercado e acreditamos em aproximar empresas e apoiar a profissionalização dos negócios e profissionais para construir um novo normal com muito mais propósito e resultados”, explica Lyana Bittencourt, diretora executiva do Grupo BITTENCOURT.





O público alvo são executivos e profissionais da indústria, do varejo, do franchising e de redes de negócios interessados em assuntos como transformação digital, inovação, novas tecnologias, mudança de modelos de negócios e outras tendências do empreendedorismo.





Entre os destaques do evento estão as palestras de grandes nomes do mundo dos negócios e franquias nacionais e internacionais, como Luiza Helena Trajano , presidente do Conselho do Magazine Luiza e do Grupo Mulheres do Brasil; Chuck Runion , CEO e cofundador da Self Esteem Brands, uma das maiores franqueadoras dos Estados Unidos, detentora das redes de bem estar como Anytime Fitness, Waxing the City e Basecamp Fitness; Melissa Vogel , CEO da Kantar IBOPE Media; George J. Chanos , autor e chairman de mais de 100 lojas da rede de franquia de restaurantes Capriotti’s (EUA), entre outros.





Formato prioriza agilidade, relevância e escala





Com o tema “Tração & Ação: Negócios ágeis, relevantes e escaláveis”, o BConnected nasce conectado com as necessidades do momento, de forma digital, gratuita, aberto para pessoas de todo o Brasil, com apoio de empresas patrocinadoras. Ele é resultado da união de expertises do Grupo BITTENCOURT, que há dez anos promove o Fórum Internacional de Gestão de Redes de Franquias & Negócios, reconhecido por reunir presencialmente as principais lideranças empresariais, com a TD, a maior realizadora de eventos online do país.





Por isso, promete ser uma experiência completa para quem já estava habituado ao impacto do Fórum, com a mobilidade e democratização do acesso do ambiente digital. “O momento é de ganhar força e de impulsionar o crescimento aos negócios, agindo no que nos torna únicos, sendo sistematicamente inquieto, ágil e, assim, proporcionar o inesperado para o cliente, o mercado e para um mundo em evolução. Nesse sentido, queremos fomentar um empreendedorismo forte, resiliente e ágil nesta mudança”, destaca Cláudia Bittencourt, fundadora e diretora geral do Grupo BITTENCOURT.





Os conteúdos do evento serão direcionados para estimular a capacidade de adaptação, teste de novos negócios e mercados além de suas fronteiras, escalabilidade, práticas voltadas à geração de processos de inovação e percepção do coletivo, entrega de um propósito claro, integração, busca de novas competências e habilidades que vão além do seu ambiente tradicional de negócios. “É uma oportunidade de sair da inércia, ganhar relevância e ser necessário e não simplesmente opcional”, avalia a diretora executiva do Grupo BITTENCOURT, Lyana Bittencourt.





Segundo Igor Lopes, sócio e fundador da TD, em um cenário de muitas mudanças e incertezas, é fundamental ir além das fronteiras e ampliar a percepção do coletivo na busca de novas competências e habilidades que vão além do seu ambiente tradicional de negócios. “O evento online e gratuito tem toda a possibilidade de atender a essa demanda”, complementa.





Palestrantes confirmados:

- André Friedheim, presidente da Associação Brasileira de Franchising e sócio diretor da Francap;

- Anna Chaia, membro do conselho de administração das redes Burger King e Vivara;

- Camila Salek, sócia-fundadora da Vimer Experience Merchandising;

- Carla Sarni, fundadora da Sorrident’s;

- Carlos Ferreirinha, fundador da Bento Store;

- Chuck Runion, CEO e cofundador da Self Steem Brands;

- Clovis Souza, CEO e fundador da Giuliana Flores;

- Estevan Sartoreli, cofundador e CEO da Dengo Chocolates;

- Gabriel Grasiuso, CEO da Surplus Internacional;

- George J. Chanos, chairman da Capriotti’s;

- Hugo Bethlem, chairman e cofundador do Instituto Capitalismo Consciente Brasil;

- Humberto Damas, diretor de soluções no Grupo BITTENCOURT;

- Isaac Azar, sócio fundador da rede de restaurantes Paris 6;

- João Augusto S. Fugiwara - Diretor Regional da Subway® da América Latina e Caribe;

- João Brito, diretor comercial da BITTENCOURT;

- Luciano Barbosa, head da operação Xiaomi no Brasil;

- Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho do Magazine Luiza;

- Marcello Farrel, diretor geral da AmPm/Ipiranga;

- Marcos Hirai, CEO da Omnibox;

- Maria Eva Mit Lazarin, CEO e cofundadora da Benkyou;

- Melissa Vogel, CEO da Kantar IBOPE Media no Brasil;

- Nicola Faoro, country operations manager do Grupo Calzedonia;

- Renato Mendes, co-fundador do fundo de investimento Organica e autor do best-seller "Mude ou Morra";

- Sara do Ó, fundadora e CEO do Grupo Your;

- Vicente Carvalho, fundador do site Razões Para Acreditar e da plataforma de vaquinhas online VOAA;

E muito mais.





As inscrições para o evento devem ser feitas no link: https://bconnected.com.br/





Ações socioambientais

Além do impacto social causado pelo impulsionamento de negócios, através do evento o Grupo BITTENCOURT apoia e incentiva o setor privado em iniciativas de desenvolvimento social e/ou ambiental. Esse ano os participantes poderão em parceria com o projeto Razões para Acreditar que é atualmente o maior portal de boas causas do país e fomenta o VOAA, Vaquinha Online com Amor e Afeto. Os participantes poderão escolher causas para apoiar e fazer suas doações online.





Sobre o Grupo BITTENCOURT





Consultoria com mais de 3 décadas de mercado especializada no desenvolvimento, gestão e expansão de redes de negócios e franquias. O grupo foi fundado por Claudia Bittencourt, com o objetivo inicial de apoiar as empresas em seus processos e estratégias de crescimento. Hoje consolidada como uma plataforma de produtos e serviços diversos, atua junto à indústria e ao varejo como um dos maiores especialistas em expansão de negócios em diversos segmentos.





Sobre a TD





O TransformacaoDigital.com é uma empresa de tecnologia que conecta uma audiência segmentada e qualificada a empresas líderes em seus segmentos, por meio de soluções digitais e conteúdo de peso. Somos líderes na produção de eventos online no Brasil, realizando desde a curadoria de conteúdo, marketing, atração de público até a exibição dos painéis e entrevistas, oferecendo uma experiência diferenciada para o participante.