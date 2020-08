Deputados estaduais acompanham primeira visita oficial do Presidente da República ao RN

Os deputados estaduais Tomba Farias (PSDB), Albert Dickson (PROS) e Nelter Queiroz (MDB), acompanharam nesta sexta-feira (21) a agenda do presidente Jair Bolsonaro aos municípios de Mossoró e Ipanguaçu, onde entregou diversos benefícios à população.





"Esse é um momento importante para o nosso Estado, quando o presidente da República vem trazer e anunciar benefícios para o nosso povo", disse o deputado Nelter Queiroz.





As obras e investimentos do Governo Federal também foram celebradas pelo deputado Tomba Farias. "Tudo que vier de bom para o nosso Estado tem o nosso apoio e o Governo Federal tem feito muito pelo nosso Estado", ressaltou.





Acompanhado da esposa e deputada federal Carla Dickson (PROS), o deputado estadual Albert Dickson destacou a contribuição do Governo Federal no combate à Covid-19. "O Rio Grande do Norte só irá vencer essa guerra contra o Coronavírus com essa ajuda que está sendo enviada pelo Governo Federal. São recursos que estão salvando vidas", disse.





O primeiro compromisso do presidente Jair Bolsonaro foi em Mossoró, onde entregou 300 unidades habitacionais. O residencial que leva o mesmo nome da cidade contou com investimentos de R$ 18,3 milhões do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Também foram entregues cinco veículos ABTS do Programa Nacional de Qualidade de Vida para Profissionais de Segurança Pública (Pró-Vida), do Ministério da Justiça e Segurança Pública.





Na sequência, a comitiva federal seguiu para o município de Ipanguaçu. Na Comunidade Angélica, as autoridades acompanharam a perfuração de um poço, executada pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs/MDR). Houve a entrega simbólica de 23 sistemas dessalinizadoras do Programa Água Doce, que atendem cerca de 5,3 mil pessoas, além do anúncio de ampliação de crédito para a carcinicultura, a fim de fortalecer o trabalho dos produtores de camarões na região. Atualmente, o Rio Grande do Norte é responsável por 43,2% da produção brasileira.





Durante o evento em Ipanguaçu, o Ministério do da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), entregou Títulos de Domínio para 1.060 famílias de agricultores assentados de 13 municípios. Além disso, 750 contratos de crédito foram emitidos para famílias beneficiárias da reforma agrária, representando um investimento de R$ 3,7 milhões. A Pasta também anunciou o início de obras, com investimentos de R$ 2,9 milhões, para a construção de uma adutora e um reservatório e a recuperação de estradas vicinais.





Já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, anunciou medidas para ampliar o acesso da população do Rio Grande do Norte à Internet. São elas: Programa Wi-Fi na Praça (Mcom-Telebras); atendimento de áreas com potencial turístico; apresentação do TAC Tim: Termo de Ajustamento de Conduta entre a TIM e a Anatel; e doação de 30 computadores recondicionados para escolas públicas e telecentros da região, por meio do Programa Computadores para Inclusão.





Participaram do evento os deputados federais Beto Rosado; Walter Alves; Benes Leocádio; Carla Dickson; General Girão; os ministros do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho; das Comunicações, Fábio Faria; da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; além de prefeitos, autoridades e da população em geral.