Espírito Santo realiza a primeira cirurgia vascular da América Latina com tecnologia inovadora

Vindo dos EUA, GORE® CARDIOFORM é utilizado em procedimentos de fechamento de defeitos estruturais e congênitos do coração;





Endoprótese distribuída pela Atrial Saúde contribui para procedimento minimamente invasivo, reduzindo tempo de hospitalização do paciente;





Neste momento de pós-pandemia, hospitais e instituições de saúde estão retomando gradualmente as cirurgias eletivas e vem buscando soluções tecnológicas que ajudam a reduzir o tempo de hospitalização do paciente. Foi o caso da capital capixaba, que há pouco tempo realizou a primeira cirurgia da América Latina com o uso do GORE® CARDIOFORM Septal Occluder.





O equipamento, distribuído pela Atrial Saúde – maior distribuidora de insumos hospitalares do país – é usado para o fechamento de defeitos estruturais e congênitos do coração, relacionado também com doenças vasculares. Desenvolvido com tecnologia de ponta, a endoprótese torna o procedimento menos invasivo e reduz o tempo de hospitalização do paciente, em alguns casos a alta acontece no mesmo dia.





Sobre a Atrial Saúde





A Atrial Saúde distribui mais de 5 mil itens médico-hospitalares para 8 mil clientes em todo o Brasil. Nascida da união de empresas referência no segmento há mais de 40 anos, a Atrial possui 500 funcionários e seus centros de distribuição totalizam 30 mil m2. Com mais de 300 marcas em seu portfólio, a Atrial distribui produtos de marcas conceituadas como Johnson & Johnson, 3M, BD, Boston Scientific, Danone, entre outras, além da distribuição exclusiva no Brasil do One Touch, leitor de glicemia da Lifescan e o Monovisc, para tratamento de osteoartrite, da Anika Therapeutics.