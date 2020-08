Motorola é patrocinadora do primeiro torneio brasileiro de Asphalt 9

Motorola Edge Racing, campeonato do jogo de corrida da Gameloft, acontece nos dias 15 e 16 de agosto, com os gamers Camilota e Gordox comentando em suas redes sociais.





A Motorola é patrocinadora oficial do Motorola Edge Racing, primeiro torneio brasileiro de Asphalt 9, jogo de corrida da Gameloft para celular. O campeonato acontece em três fases. A fase classificatória ocorre já neste final de semana: dias 15 e 16 de agosto.





Nesta fase, os jogadores devem contabilizar o máximo de pontos possíveis. Os seis melhores gamers vão para a final. Para participar, basta baixar o aplicativo no smartphone, jogar e acumular pontos.





A grande final acontecerá no dia 3 de setembro em formato de corrida, com apenas uma volta e todos os finalistas receberão um motorola edge para jogar em “lei de igualdade”. O flagship da Motorola tem como diferencial o Moto game time, que torna o jogo muito mais prático e leve. Como o recurso, jogadores podem virar o aparelho de lado e utilizar dois botões customizáveis adicionais na borda superior da tela, que permitem o controle com quatro dedos como se fosse um joystick.





Os gamers Camilota e Gordox irão comentar o campeonato em suas redes sociais durante os jogos. Além disso, a divulgação acontece em todos os canais da Gameloft, Nimo TV, Vivo Keyd, Carrefour.com e da Motorola, sem contar os banners de divulgação do campeonato dentro do próprio aplicativo





A grande final será editada pela Gameloft e disponibilizada em suas redes sociais.