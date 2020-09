O Secretário de Saúde em recente entrevista confirmou que a PANDEMIA entrou em declínio no estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o chefe da pasta da saúde, o estado registra queda de 64.97% no número de óbitos em relação ao mesmo período de agosto, foram confirmados até agora 50 óbitos, enquanto no mesmo período no mês passado foram confirmados 157.