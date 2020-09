Neymar é expulso, denuncia racismo e diz: ‘Arrependido de não dar na cara do babaca’

O GOL





Payet cobrou falta de longe e cruzou para a área, a defesa do Paris Saint-Germain ficou olhando e Thauvin apareceu sozinho, cara a cara com o goleiro, para apenas completar para o fundo das redes.





ACUSAÇÃO SÉRIA





Neymar também foi expulso nos acrésimos. Após a confusão, o juiz viu o brasileiro dar um tapa na cabeça de Álvaro González. O camisa 10 saiu de campo bravo e acusou o espanhol de racismo.





SEGUNDA SEGUIDA





Mesmo em casa e com Neymar em campo, o PSG não conseguiu vencer. Na primeira rodada, com sete desfalques, o clube parisiense perdeu para o Lens. Hoje, também foi derrotado e ainda não pontuou no Campeonato Francês.





O Rennes é o líder do Campeonato Francês com sete pontos. O Paris Saint-Germain também jogou apenas duas vezes. Na quarta-feira (16), o Paris Saint-Germain recebe o Metz, às 16h. No mesmo horário, mas na quinta-feira (17), o Olympique de Marseille enfrenta o Saint-Étienne.





