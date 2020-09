EDITAL DE CITAÇÂO - REGINALDO MAURICIO PONTES DE SOUZA

Publicado em 28 de setembro de 2020









































EDITAL DE CITAÇÂO

Prazo: 30(VINTE) dias

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. Secretaria Unificada Cível da Comarca de Mossoró. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. O(A) Doutor(a) CARLA VIRGINIA PORTELA DA SILVA ARAUJO Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Mossoró, na forma da lei e no uso de suas atribuições, etc. FAZ SABER, para conhecimento público, que tramita por este Juízo e respectiva Secretaria, os autos da Ação de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA (81), nº 0813193-69.2016.8.20.5106, promovida por 'BV Financeira S/A.- Crédito, Financiamento e Investimento em desfavor de REGINALDO MAURICIO PONTES DE SOUZA, tendo sido determinada a CITAÇÃO da parte ré, REGINALDO MAURICIO PONTES DE SOUZA CPF: 720.833.014-04, atualmente em lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar contestação ao pedido inicial, sob pena de confissão e revelia. Advertindo-o(a), ainda, de que, caso não haja contestação, ser-lhe-á nomeado curador especial (CPC/2015, art. 257, inc. IV), bem como as advertências dos artigos 335, III, e 344, ambos do CPC . E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém alegue ignorância, expediu-se o presente. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Mossoró, Estado do Rio Grande do Norte, aos 8 de setembro de 2020. Eu, IRANEIDE DE OLIVEIRA, Auxiliar Técnico(a), o digitei. CARLA VIRGINIA PORTELA DA SILVA ARAUJO Juíza de Direito