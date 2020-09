Partido Liberal - PL sai fortalecido de convenções e anuncia números de pré-candidatos para eleições 2020

O Partido Liberal – PL no Rio Grande do Norte saiu de forma muito expressiva das últimas convenções partidárias e preparado para as eleições 2020. O PL homologou os nomes de 47 pré-candidatos a prefeito, sendo 14 mulheres e 33 homens. Além disso, são 41 pré-candidatos a vice-prefeito, sendo 12 mulheres e 29 homens. O PL também contabiliza 704 candidatos a vereador em todo o Estado.





Para o presidente estadual do PL e deputado federal João Maia, o partido sempre faz escolhas democráticas e saiu fortalecido das convenções. “Realizamos convenções partidárias significativas e o resultado está na expressividade do número de pré-candidatos, sempre pensando em propostas de desenvolvimento, geração de emprego e renda, que é a especialidade do PL. Nossa prioridade é cuidar das pessoas. Vale ressaltar a importância dos deputados estaduais do partido e do PL Mulher nesse processo de fortalecimento do PL no RN”, declarou.



Dos 167 municípios potiguares, 47 pré-candidatos a prefeito irão concorrer ao cargo no pleito que será realizado no dia 15 de novembro próximo.