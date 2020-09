Homem com moto roubada é preso ao tentar praticar assalto no Oeste Potiguar

A Polícia Militar prendeu nesta quinta feira 10 de setembro de 2020, no Bairro Sumaré em Mossoró RN, Antônio Ramon Pereira Calado, pela suspeita prática de roubo. Ele estava com uma moto roubada e ao tentar praticar um assalto foi contido por um policial apaisana que reagiu a ação criminosa.









Policiais do 12º BPM foram chamados para o local, onde já encontraram o suspeito detido. Antônio Ramon foi conduzido juntamente com a moto roubada para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos (DEFUR) para os procedimentos cabíveis.





No depoimento o suspeito confessou o delito, como também o roubo da motocicleta. Diante da materialidade do crime e baseado em depoimentos de testemunhas, o delegado decidiu por autuar em flagrante o criminoso por crime de roubo (artigo 157 do CPB).





Após os procedimentos, os agentes daquela delegacia conduziram o flagranteado ào ITEP onde se submeteu a exame de corpo de delito e posteriormente o encaminharam à Cadeia Pública de Mossoró, onde ficará a disposição da justiça.





