Ataques a tiros deixam quatro pessoas feridas no interior do RN

Início da noite desta quinta feira 10 de setembro de 2020, a Polícia Militar registra ocorrências de tiroteios em várias área da cidade de Mossoró, na região Oeste do Rio Grande do Norte.





Na Favela do Fio, região do Conjunto Abolição IV, um homem de nome Jair Fernandes de 32 anos de idade foi baleado duas vezes. Os tiros atingiram as nádegas e o braço sendo ele socorrido por familiares para o Hospital Regional Tarcísio Maia.





Segundo testemunhas a vítima estava na calçada de uma padaria consertando sua moto, quando homens em um carro de cor escura chegaram no local e começara atiraram em via publica. Jair foi baleado e socorrido para o HRTM e aparentemente não corre risco de morrer.





Já nas Malvinas três pessoas foram baleadas durante o ataque criminoso. Testemunhas relataram para a polícia, que um carro preto teria sido visto saindo do local em alta velocidade, após os disparos. As vítimas foram identificadas como, Henrique Paulo de Souza de 20 anos, atingido com cerca de seis tiros, Fábio Vieira da Silva de 24 anos e Lair Alipe da Silva de 65 anos, atingido no braço por bala perdida.





Os três feridos foram socorridas por populares para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Alto São Manoel e depois transferidos para o HRTM. Não há informações sobre a motivação dos atentados. Até o momento ninguém foi preso.