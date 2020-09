Homem é assassinado após discussão no interior do estado

Após uma discussão, o senhor Francisco Lopes dos Santos, "Tintin", de 73 anos, assassinou à golpes de faca peixeira, Marcos Antônio da Silva, conhecido popularmente por "Marcos de Rola", de 32 anos.

Marcos Antônio ainda tentou correr, mas não resistiu aos ferimentos. Além dos golpes, acusado deixou o objeto cortante encravado no peito da vítima, que teve morte instantânea.





Segundo informações, ambos já viviam em discussões constantes, tendo em vista que erram vizinhos.





O crime deu-se no bairro do Açude, por volta das 15h30, na Rua Manoel Cordeiro.





A polícia militar isolou o local do crime, até a chegada dos peritos do ITEP, que fizeram a remoção do corpo. A viatura da PM de Almino Afonso saiu em diligências, mas não conseguiu prender em flagrante o autor do fato.





