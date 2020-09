Pane em Estação de Bombeamento reduz abastecimento de seis cidades

Problemas elétricos internos na Estação de Bombeamento, localizada em Lajes do Cabugi, estão interrompendo o funcionamento automatizado das bombas. A equipe da Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) está realizando intervenções manuais no sistema garantido um funcionamento parcial, além de tomar medidas para conserto do equipamento.







Devido a esta situação o abastecimento está reduzido para as seguintes cidades: Lajes, Pedra Preta, Caiçara do Rio dos Ventos, Jardim de Angicos, Cachoeira do Sapo e Riachuelo, além das comunidades rurais. A previsão da Caern é que o serviço seja concluído até a noite desta segunda (28), com prazo de normalização de até 48h, ou seja, até quarta-feira (30) para que os imóveis estejam plenamente abastecidos.