Labirintite: Conheça 5 dicas para tratar esse mal que te faz ver o mundo girar

Mareios, tontura, zumbido, ou simplesmente perda de equilíbrio. Quem tem Labirintite sabe como são terríveis esses sintomas. Viver com este mal é incômodo para muitas pessoas. A Medicina já evoluiu significativamente nas opções de tratamento, no entanto, de uma forma resumida, existem algumas atitudes adicionais ao tratamento que, naturalmente, podemos tomar para tentar diminuir as sensações desagradáveis das enfermidades que acometem o Labirinto.





Imagem: Mulher incomodada com labirintite (Crédito: Jcomp)





De acordo com informações do Saúde Today existem pelo menos 5 dicas que podemos levar em conta:

1 - Evitar alimentos industrializados

Os conservantes que geralmente são adicionados aos produtos industrializados podem levar a uma crise incômoda de labirintite. Ademais que os corantes também podem estar presentes nestas composições o que pode induzir a episódios de perda de equilíbrio. Neste sentido é muito importante tentar evitar ao máximo tais alimentos processados.

2 - Praticar exercícios Físicos

A prática de exercícios não extenuantes, a depender de cada caso, é muito útil para diminuir a sensação de "mareio" relatada por quem tem labirintite. Portanto, procurar o auxílio de um profissional da área antes de começar a treinar é extremamente importante, pois tais práticas podem aliviar ou até acabar com os sintomas. (Não comece qualquer exercício sem antes consultar um profissional)

3 - Estilo de vida saudável

Dentre os sintomas da Labirintite a vertigem, ou tontura como alguns costumam chamar, pode ser o mais incômodo. A sensação de ver o mundo girar é, sem dúvida nenhuma, muito limitador. Desta forma adotar um estilo de vida mais saudável como fazer uma dieta, dormir melhor, beber água, entre outros, pode ajudar a diminuir tais sensações desagradáveis.

4 - Reduzir a Cafeína

Existem alguns estudos sobre a estimulação e os efeitos ruins da cafeína em excesso que podem complicar o quadro dos "labirintopatas". Neste contexo é importante evitá-la. A Cafeína está presente em vários tipos de refrigerante e principalmente no café, mas ela não é a única vilã. Quem sofre de labirintite também deve evitar a ingestão de álcool e o cigarro.

5 - Evitar movimentos rápidos

Dentre todos as dicas, evitar movimentos rápidos é também muito importante. Em alguns casos a labirintite leva a uma perda da consciência ou até desmaios e evitar tais movimentos pode diminuir a sensação estranha de mareio e até mesmo fazer com que o corpo se readapte ao meio e retome o equilíbrio.

Nos conte um pouco mais nos comentários como é estar com labirintite.

Por Willen Moura | Editor de Saúde | Saúde Today