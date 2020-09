Em Parnamirim, chapa feminina se une em oposição a Taveira

Rápida | Opinião





Nesta semana, Os partidos que integram a oposição em Parnamirim, PSL, PL, PTB, PV e SD, lançaram a pré-candidatura a prefeita e vice, respectivamente, da professora Nilda e Elienai Cartaxo.





A professora Nilda há tempos vem criticando a atual gestão e mostrou que a oposição caminhará unida nas eleições deste ano.





"Enquanto a oposição já definiu seu caminho em Parnamirim com a união de Professora Nilda como pré-candidata e de Elienai Cartaxo como vice, o outro lado bate cabeça na incerteza de quem será o vice. A união da oposição estremece o palanque da situação e essa a aliança dos partidos da oposição em um grande bloco reacendeu as esperanças do povo", disse.





A convenção também lançou os nomes dos 27 pré-candidatos a vereador que devem disputar vagas na Câmara Municipal.





Há quem diga, nas rodas de conversa política, que a oposição quer fazer definitivamente a "caveira" política do prefeito Taveira pois fica praticamente "sozinho" na disputa da reeleição naquela cidade. De outro lado oposicionista ainda estão se unindo Airene Paiva e Maurício Marques.