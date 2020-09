Professora Eleika desiste de candidatura à vereadora

Caros Natalenses,

Ao longo dos meus 77 anos, sempre busquei pautar a minha vida na ética e no respeito. Nos últimos quase 8 anos, dediquei-me a construir um mandato de vereadora digno e voltado, prioritariamente, à educação infantil e aos idosos. Afinal, Educação é Tudo!

Desde o primeiro mês como vereadora de Natal, em janeiro de 2013, venho cumprindo o que prometi em documento registrado em cartório ainda durante a campanha eleitoral: a doação integral do meu salário como parlamentar. Sempre senti que me cabia retribuir à sociedade o muito que recebi, principalmente pela educação pública superior dos meus quatro filhos.

Neste período de 2013 até o momento, já foram doados R$ 969.000,00 (novecentos e sessenta e nove mil reais), sendo beneficiadas 33 instituições que atendem, principalmente, crianças e idosos. Ainda, foram economizados, nos dois mandatos, R$ 1.000.000 (um milhão de reais), relativos à verba destinada à manutenção do gabinete e que, por obrigação legal, retornaram ao Poder Executivo.

Foram muitas batalhas vencidas e, também, algumas decepções com determinadas práticas dos bastidores da política, mas que não me desanimaram no compromisso assumido com a população, esta a verdadeira “bancada” a qual sempre servi. As atividades exercidas neste período estão compiladas na publicação “Atuação Parlamentar da Vereadora Professora Eleika”, que pode ser acessada pelo link http://bit.ly/LivroEleika