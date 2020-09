Vereadora de Apodi desiste de reeleição

Em sua rede social, a vereadora Soneth Ferreira(SD) anunciou oficialmente que não participará do pleito de 2020





"Apodi, Apodi, pátria amada. Como é lindo o luar que a prateia... Na mente a lembrança do hino municipal do nosso Apodi amado.





Fazer parte da história política do nosso município foi um grande privilégio que vou carregar por toda minha vida e, claro, regado de muuuito aprendizado! Nesta oportunidade, vivenciei grandes conquistas, e também percas, medos, inseguranças e ouvi muitos desabafos...

Hoje estou passando aqui para dizer que por escolha minha, não estarei na disputa do pleito eleitoral 2020. Mas, quero aqui em público agradecer de todo meu coração, cada um de vcs que depositou em mim seu voto de confiança muuuuuuito obrigada por cada voto. Vocês são incríveis!





A minha Região da Areia muuuito obrigada, por me receber sempre com um "cafezim". Obrigada de verdade, por cada apoio. Nesse momento meu coração chora de saudades tenho em mim a sensação de gratidão a Deus pelo consentimento e a confiança de muitas pessoas durante esses oito anos no legislativo Apodiense.





Representei com muita responsabilidade, cada voto, no entendimento de fazer o certo, mesmo tendo falhas e conflitos, busquei fazer o que era melhor pra todos.





Eu amo a política, Mas nesse momento, preciso concluir e aperfeiçoar outros projetos de vida, porém, jamais deixarei de lutar e defender nosso povo por onde eu for.





Aos meus colegas parlamentares, meu muito obrigada, aprendi muito com vcs tbm..





Aos novos nomes que agora entram em disputa por uma vaga, muito boa sorte, as mulheres de garra que vão pra disputa, muuuito sucesso nesse novo pleito.

Desejo esperança e confiança de um Apodi cada vez melhor, pq a nossa cidade é a melhor do mundo todinho nosso povo é inteligente, politizado, acolhedor e de muita garra.





Obrigada meu Apodi!"





Com informações de Apodi Agora