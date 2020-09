Airene Paiva mais afinado que nunca com Maurício Marques

As composições de chapa e movimentações políticas na cidade trampolim estão atingindo seu nível máximo. Não bastasse o anúncio da pré candidatura da Professora Nilda e Elienai Cartaxo a prefeita e vice, agora a união de Airene Paiva com o ex-prefeito Maurício Marques está mais que clara. Em uma postagem no perfil do instagram, há poucos minutos atrás, Airene escreve em uma legenda de foto com Marques: “O momento da vitória é curto demais para ser a única motivação de um esforço” Martina Navratilova.



Muita coisa ainda está por vir na política daquela cidade.