Auxílio emergencial reduziu pobreza em 23,7%, diz estudo

Estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV) concluiu que o auxílio emergencial contribuiu para que a pobreza no país fosse reduzida em 23,7%. Segundo a pesquisa, por conta do benefício, 15 milhões de brasileiros saíram da linha de pobreza, o que significa que eles tiveram renda domiciliar per capita maior a R$ 522,50, meio salário mínimo.