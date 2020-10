Covid-19: Brasil tem 713 óbitos e 28.523 novos casos em 24h

Os dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quinta-feira (15).





O Brasil registrou 713 mortes em 24 horas, elevando o total de óbitos para 152.460. Outras 2.360 mortes estão em investigação.





Já o número de diagnósticos positivos de covid-19 teve o acréscimo de 28.523 em 24 horas.





O número de pacientes recuperados chega a 4.599.446.





Neste momento, 417.480 brasileiros estão em tratamento.

SP mantém indicadores abaixo de projeções para primeira quinzena de outubro





Balanço sobre os casos de covid-19 divulgado na tarde de hoje pela Secretaria estadual da Saúde demonstrou que o estado de São Paulo se manteve abaixo das projeções feitas pelo Centro de Contingência do Coronavírus para a primeira quinzena do mês de outubro.





O Centro projetava que, até o dia de hoje, o estado teria entre 1,10 milhão e 1,15 milhão de casos confirmados de covid-19 e entre 38 mil e 39 mil mortes. Segundo o balanço divulgado esta tarde, o estado paulista soma 1.051.613 casos confirmados do novo coronavírus, com 37.690 mortes. Os números diários de mortes e de novos casos ainda são altos no estado, mas vem apresentando desaceleração.





O número de pacientes internados em casos suspeitos ou confirmados de coronavírus atualmente soma 7.672 pessoas no estado, demonstrando também tendência de queda. Desse total de pacientes internados, 3.343 estão internados em estado grave. A taxa de ocupação de leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) é de 41,9% no estado e de 41,3% na Grande São Paulo.





Do total de casos diagnosticados no estado, 934.547 pessoas já se recuperaram da doença, sendo 115.107 delas após internação.





Dos 645 municípios de São Paulo, todos eles registram ao menos um caso confirmado da doença e, em 582 deles, houve a notificação de ao menos uma morte.





Boletim epidemiológico covid-19 - Ministério da Saúde





Por Agência Brasil | Informações: Elaine Patricia Cruz