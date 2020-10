Cabeleireira é encontrada morta dentro de casa na região Oeste do RN

Corpo tinha cortes e perfurações nas costas, no pescoço e no rosto. — Foto: Marcelino Neto/O Câmera





Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa, no Assentamento Maracanaú, na zona rural de Mossoró, no início da noite desta segunda-feira (5). A vítima foi identificada como Maria Divani de Souza, de 45 anos. O corpo tinha cortes e perfurações nas costas, no pescoço e no rosto.





De acordo com informações de familiares, a cabeleireira teria sido vista em público na tarde de sábado (3). Os parentes tentaram contato com ela no fim de semana, mas ela não respondeu. Então eles foram até a casa dela e a encontrara morta ao lado da cama.





A equipe da Delegacia de Plantão ouviu familiares da cabeleireira que apontou um possível suspeito para o crime. O caso deverá ser repassado para a Delegacia de Homicídios de Mossoró.





Blog a Fonte