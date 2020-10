Carol Pires: Candidata jovem que poderá conquistar uma vaga na câmara de Parnamirim

Imagem: Cedida

A eleição de 2020 em Parnamirim trouxe muitos nomes de jovens candidatos que, apesar de terem em seu sangue um vies político, podem realmente fazer a diferença.

Entre esses nomes podemos destacar a candidata Carol Pires, ela que é filha da vereadora e atual candidata a vice-prefeita Katia Pires, tenta dar continuidade a um trabalho que vem sendo feito por sua mãe.

Apesar do parentesco, Carol mostra-se como uma candidata com idéias independentes e com vida própria.

Pires possui um reduto eleitoral forte em Nova Parnamirim e em vários bairros da cidade trampolim e está conquistando, voto a voto, a intenção do eleitorado daquela cidade.

A eleição de novembro terá muitas surpresas ainda. Aguardemos

