Feira livre do Alecrim é contemplada com segurança preventiva da Guarda Municipal

A feira do bairro do Alecrim passou a contar com mais segurança com o patrulhamento regular do Grupamento de Ação Patrimonial da Guarda Municipal do Natal (Gapa/GMN). O objetivo da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social (Semdes) é fortalecer a presença efetiva de guardas municipais e viaturas em toda a área do comércio popular do Alecrim e Cidade Alta, inclusive nas feiras livres.





A ação de um patrulhamento mais presente na área comercial do Alecrim se deu a partir da inauguração da Base Regional da Guarda Municipal que está localizada na Praça Gentil Ferreira. A medida é responsável por possibilitar a ação da corporação em duas frentes distintas, sendo uma delas o patrulhamento móvel com uso de viaturas circulando pelas ruas comerciais do Alecrim e Cidade Alta, e a segunda com guardas municipais fazendo ponto base na Praça Gentil Ferreira, feira livre e imediações, sendo a Base Regional utilizada como ponto operacional das ações de segurança empreendidas pela GMN nos dois maiores polos do comércio de rua de Natal.





A secretária da Semdes, Mônica Santos, ressaltou que o Alecrim conta hoje com um olhar de segurança mais presente e a feira livre também está sendo contemplada já que o plano é fortalecer a prevenção contra delitos de maneira integral. “Com a Guarda no Alecrim a segurança dos trabalhadores e clientes foi ampliada e levamos esse modelo para a feira livre que acontece semanalmente no bairro. Dessa forma, buscamos zelar pela segurança dos feirantes e das pessoas que vão realizar suas compras”, explicou.





O trabalho preventivo da GMN na feira livre age fazendo ponto base nos locais de maior movimentação na região da feira, como ainda conduzindo rondas a pé por entre as bancas, barracas e circulação de pessoas. “A presença dos guardas inibe a prática de crimes, principalmente furtos e roubos, e com isso geramos segurança na população”, concluiu o coordenador do Gapa/GMN, CGA Elson.