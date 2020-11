Adel e Qair realizam ações de educação ambiental em municípios do Rio Grande do Norte

A Agência de Desenvolvimento Econômico Local (Adel) renovou parceria mais uma vez com a Qair, Produtora Independente de Energia (IPP), que desenvolve, implanta e opera soluções baseadas em fontes renováveis. Desta vez, as ações realizadas pela Adel acontecem nos municípios Afonso Bezerra e Macau, no território potiguar. As comunidades no entorno do Complexo Eólico Afonso Bezerra, no Rio Grande do Norte, participam de diversos Programas Socioambientais, entre eles, os Programas de Segurança Hídrica, Educação Ambiental e de Comunicação Social. O objetivo é possibilitar a participação dos moradores para uma atuação efetiva na melhoria da qualidade ambiental e de vida na região.