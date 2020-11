Tom Sertanejo: o candidato da cultura em Parnamirim

Imagem: Reprodução Facebook





Nas eleições deste ano em Parnamirim alguns candidatos estão se destacando em vários segmentos. Na cultura, acreditamos que um dos principais representantes daquela cidade é Tom Sertanejo, que tenta mais uma vez uma vaga no legislativo municipal para defender a sua bandeira.





TOM, é uma pessoa já conhecida na cidade, principalmente por compor músicas e estar envolvido nas causas ambientais. Muitos, ao escutar o nome "TOM" inevitavelmente associam ao famoso Tom do Cajueiro, guia turístico que se destacou por participar do programa da Regina Casé, Brasil Legal, quando ainda era criança. Na verdade, a carreira de TOM Sertanejo é mais antiga que a do "cajueiro", inclusive ficou conhecido nacionalmente por participar do Programa do Ratinho representando o estado do RN.