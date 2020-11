ADP anuncia Claudio Maggieri como novo Presidente da operação na América Latina

Líder global em soluções de terceirização de folha de pagamento, a ADP acaba de anunciar a troca de seu comando na América Latina. À frente das operações na região, desde 2004, o engenheiro Cesar Marinho, comunica sua aposentadoria a partir de janeiro de 2021. Durante sua gestão, a ADP cresceu significativamente na região, com notáveis ganhos de eficiência, rentabilidade, satisfação de clientes e engajamento de colaboradores.





Para assumir a liderança na região, a empresa nomeou o atual Vice Presidente Regional de Serviços e Gerente Geral da operação do Brasil, Claudio Maggieri, que passa a responder como Presidente para América Latina, já a partir deste mês. Graduado em Contabilidade e com MBA pela FGV/Ohio University, Maggieri ingressou na ADP há 23 anos, na área financeira, e, após uma sólida carreira na organização já vinha sendo preparado para essa transição nos últimos dois anos.





Até chegar ao posto de Gerente Geral, passou por diversas posições como, CFO da ADP Brasil, Diretor de Projetos a Clientes, Diretor de Operações e VP Regional de Serviços a Clientes. Nos últimos cinco anos, Maggieri liderou alguns dos projetos mais estratégicos na área de serviços da ADP e esteve à frente de operações complexas, promovendo inovações que ajudaram a consolidar a posição da empresa no mercado brasileiro e latino-americano.





Até o final de dezembro, no entanto, Cesar Marinho se mantém como interino no comando das operações para a conclusão do processo de transição. “Reafirmo a confiança da Organização em Claudio Maggieri e destaco sua carreira de sucesso e a sólida experiência no negócio, que o torna extremamente qualificado para liderar a ADP a partir de agora”, afirmou Marinho.





