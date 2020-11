Após receber selos internacionais de segurança e qualidade, Hotel-Escola Senac Barreira Roxa reabre ao público

Depois de seis meses em operação exclusivamente direcionada a hospedar os profissionais de saúde que atuaram na linha de frente no combate à Covid-19, o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa retomou suas atividades, reabrindo o atendimento ao público. O retorno acontece logo após o hotel receber dois importantes certificados internacionais de excelência nas áreas de segurança sanitária e qualidade no atendimento.





A instituição obteve o Travellers' Choice do Tripadvisor, selo concedido aos estabelecimentos que recebem ótimas avaliações de usuários nesta plataforma, que hoje é considerada a maior fonte de pesquisa dos viajantes pelo mundo. Somente cerca de 10% das empresas no Tripadvisor recebem esta chancela, que consagra acomodações, atrações e restaurantes que demonstram um compromisso sólido com a excelência em seu atendimento.





O hotel também obteve o selo Safe Travel do World Travel & Tourism Council (WTTC), único órgão global que representa o setor privado de Viagens de Turismo, reconhecido pela Organização Mundial do Turismo. O selo foi recebido em conjunto com o selo estadual Turismo Mais Protegido e referenda as boas práticas na área de biossegurança implementadas.





O presidente do Sistema Fecomércio RN, Marcelo Queiroz, destaca a importância das conquistas neste contexto de retorno das atividades. “Estas certificações ratificam o nosso empenho em oferecer a excelência no atendimento ao público. Já em relação à segurança sanitária, o Hotel tem servido de case e contribuído com outros estabelecimentos, trocando experiências, em virtude de termos nos preparado previamente para recebermos os profissionais da área de saúde que atuam no combate à Covid-19. Todas as certificações são reconhecimentos externos do cuidado que temos empreendido para com este público e que, agora, está sendo dispensado aos turistas e demais clientes, de uma forma que garante a segurança tão necessária neste momento de retomada”, afirmou.





Reinaugurado em fevereiro de 2019, após passar por uma ampla e moderna reforma, o Hotel-Escola Senac Barreira Roxa possui 52 unidades habitacionais e configurações para acomodar até 150 leitos. Dispõe de salão de jogos, academia de ginástica, baby copa e área de lazer, sendo todos os ambientes preparados para receber pessoas com dificuldades de acessibilidade. Desde a sua reinauguração, o hotel já efetuou 13.058 rooming nights, tendo como principal público hóspedes em viagens de lazer e negócios.





Um dos destaques do Barreira Roxa fica por conta da culinária oferecida no Restaurante Navarro. Neste retorno das atividade, o restaurante está aberto ao público no horário do almoço, entre 12h e 15h, com um novo cardápio, que privilegia ingredientes da gastronomia regional, com releituras a partir de técnicas da cozinha contemporânea. O espaço ainda dispõe de uma adega com diversificadas opções de vinhos. Outros atrativos oferecidos ao público são o Bar Téofilo, com uma vista diferenciada para o mar da Via Costeira e o Café Dorian Gray, duas excelentes opções para happy hours e pequenas confraternizações.





O Hotel também dispõe do moderno Centro de Eventos João Dinarte Patriota. O espaço conta com auditório modulável; três salas de conferência; foyer amplo e área verde, de frente para o mar, ideal para celebrações sociais, como casamentos e confraternizações. Em menos de dois anos de inauguração, o espaço já contabiliza a realização de 154 eventos, movimentando cerca de 12.500 pessoas pelo local.





Para cumprir com todas as recomendações da Organização Mundial de Saúde e dos protocolos federal, estadual e municipal, o hotel implantou uma série de medidas de prevenção e adequação às normas sanitárias exigidas, tais como: limites de distanciamento social, disposição de móveis e equipamentos e disponibilização de álcool a 70% em todos os espaços. Além disso, todos os colaboradores passaram por um treinamento especial sobre as condutas de segurança e reforço na utilização dos EPIs (equipamentos de proteção individual) para as novas rotinas de limpeza, higienização e acolhimento.