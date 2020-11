Afrânio Miranda reassume a presidência da FCDL RN

O empresário da área de informática Afrânio Miranda reassumiu a presidência da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Rio Grande do Norte (FCDL RN) nessa terça-feira, 17 de novembro. A frente da Entidade que representa 33 CDLs do Estado, o empresário defende o fortalecimento do comércio local, o crescimento da economia e a compra dentro dos municípios como forma de gerar emprego e renda nas cidades.





Os ideais políticos quanto à necessidade de investimentos na educação, saúde e redução das altas taxas de juros praticadas pelos bancos, seguem como maca registrada da liderança empresarial.