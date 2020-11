Vivaldo parabeniza amigos médicos eleitos e faz balanço positivo das eleições 2020

O deputado Vivaldo Costa (PSD) usou da palavra nesta terça-feira (17), no plenário da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), o parlamentar destinou seu tempo para comentar os resultados das eleições 2020.





Vivaldo aproveitou para parabenizar cinco amigos dele médicos que foram eleitos: o Dr. Judas Tadeu, em Caicó; Dr. Renam, em Campo Redondo; Dr. Wellington, em Boa Saúde; Dr. Airton,Tangará; e Dr. Tiago Almeida, em Parelhas.





Além do registro, Vivaldo Costa comentou as vitórias na região do Trairi, nos municípios de Tangará, de Sítio Novo e na região do Seridó, em Cruzeta, Tenente Laurentino e Equador.