Casa Durval Paiva promove o XV Fórum do Diagnóstico Precoce

O Dia Nacional de Combate do Câncer Infantojuvenil (DNCCI) é referendado no dia 23 de novembro. A data também é oficial nos calendários do Rio Grande do Norte e de Natal. Visando intensificar a divulgação, disseminar informações e esclarecer sobre os principais sinais de alerta da doença, a Casa Durval Paiva promove no dia 25/11 o XV Fórum do Diagnóstico Precoce, com o apoio da Liga Norteriograndense Contra o Câncer.





Este ano, em virtude da pandemia, o evento será em formato remoto pela plataforma Google Meet, sendo direcionado aos profissionais da estratégia de saúde da família, médicos, enfermeiros, estudantes das áreas afins e demais interessados na temática. As inscrições são gratuitas e já podem ser feitas pela internet, acessando o link https://bit.ly/36GV4so





Muitos pacientes ainda são encaminhados aos centros de tratamento de câncer com a doença em estágio avançado, o que se deve a diversos fatores, tais como: a desinformação dos pais; o medo do diagnóstico, podendo levar à negação dos sintomas; a própria desinformação e falta de conhecimentos dos médicos pediatras, já que algumas universidades não oferecem cadeiras específicas sobre oncologia.





Durante o XV Fórum serão abordados temas como: “Realidade X Expectativa - Conjuntura do Câncer Pediátrico no Brasil”, ministrado pela oncologista pediatra Dra. Alayde Vieira, de Belém do Pará; “O Papel do médico na atenção básica de saúde para o diagnóstico do câncer infantojuvenil” será o tema da palestra proferida pela Dra: Cassandra Valle, oncologista pediatra da Liga Norteriograndense Contra o Câncer e, fechando a programação, “os Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica” será o tema apresentado pela enfermeira Renata Lima Pessoa - Coordenadora de Estudos - Pesquisa Clínica da LIGA e enfermeira do SAMU.





De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (INCA), o câncer é a principal causa de morte por doença entre crianças e adolescentes entre 05 e 19 anos. Para o público infantojuvenil, não há uma forma de prevenção do câncer, o diagnóstico precoce é a principal arma para essa patologia, ou seja, quanto mais cedo o câncer for diagnosticado, maiores serão as chances de cura, com um mínimo de sequelas pós-tratamento.









XV Fórum do Diagnóstico Precoce





DATA: 25/11/2020





Transmissão: Google Meet









- 14:00 - Abertura





- 14: 15 - Palestra: Realidade X Expectativa - Conjuntura do Câncer Pediátrico no Brasil





Dra: Alayde Vieira - Oncologista Pediatra - Belém do Pará









- 15:00 - O Papel do médico na atenção básica de saúde para o diagnóstico do câncer infanto juvenil





Dra: Cassandra Valle - Oncologista Pediatra – LIGA Norte Riograndense Contra o Câncer





- 15:30 - Cuidados Paliativos em Oncologia Pediátrica





Enfª Msc. Renata Lima Pessoa - Coordenadora de Estudos - Pesquisa Clínica da LIGA e enfermeira – SAMU





- 16:00 - Perguntas





Por Assessoria | Editor local de Saúde: Willen Moura