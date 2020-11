Em meio a surto da covid-19, Palmeiras avança na Copa do Brasil

Imagem: Cesar Greco





Empate com Ceará classifica Verdão, que teve 15 desfalques pelo vírus





No primeiro duelo que realizou em meio ao surto do novo coronavírus (covid-19) pelo qual passa o elenco, o Palmeiras pôde comemorar a classificação à semifinal da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira (18), o Verdão ficou no empate por 2 a 2 com o Ceará na Arena Castelão, em Fortaleza. A equipe alviverde tinha a vantagem de poder ser derrotada por até dois gols de diferença, já que havia ganhado a partida anterior - no Allianz Parque, em São Paulo, há uma semana - por 3 a 0.





O time paulista espera quem avançar no duelo entre América-MG e Internacional, que se enfrentam às 21h30 (horário de Brasília) de hoje no Independência, em Belo Horizonte. O Coelho pode até empatar que se classifica, já que venceu o jogo de ida por 1 a 0 no Beira-Rio, em Porto Alegre.





Apesar da vantagem confortável com a qual foi a campo, o Palmeiras teve 18 desfalques para o reencontro com o Ceará, sendo 15 pela covid-19. A sorte alviverde é que, entre as ausências, não estava o meia Raphael Veiga. Em grande fase, o camisa 23 balançou as redes duas vezes, marcando inclusive um golaço de letra.





Os desfalques pareciam não ter feito grande diferença no Verdão no primeiro tempo, já que o time teve o controle das ações. As principais oportunidades saíram dos pés de Veiga. Aos 20 minutos, o meia assustou no rebote de uma cobrança de falta que ele próprio sofreu. Aos 25, foi derrubado pelo volante Charles na área e marcou de pênalti. Aos 46, obrigou o goleiro Fernando Prass a uma importante - mas estranha - defesa. Três minutos depois, aproveitou cruzamento do meia Lucas Lima e, de letra, mandou para as redes.





O Vozão reagiu no segundo tempo e precisou de 16 minutos para empatar. Aos 11, os meias Vina e Lima tabelaram e o primeiro diminuiu o prejuízo alvinegro. Cinco minutos depois, o zagueiro Tiago Pagnussat, de cabeça, deixou tudo igual.





Aos 24 e aos 30 minutos, o time cearense ainda reclamou de duas penalidades. A segunda delas, em Vina, até foi assinalada, mas anulada após o alerta do árbitro de vídeo (VAR). A longa paralisação para conferência esfriou a equipe da casa. O Palmeiras retomou as rédeas do jogo e as manteve até fim.





Os dois times voltam às atenções à Série A do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (21), às 21h, o Palmeiras visita o Goiás no Estádio da Serrinha, em Goiânia. Já no domingo (22), às 16h, o Ceará mede forças com o líder Atlético-MG na Arena Castelão. Os duelos valem pela 22ª rodada da competição nacional.





Confira a tabela completa da Copa do Brasil.





Por Lincoln Chaves – TV Brasil e Rádio Nacional | Edição: Fábio Massalli