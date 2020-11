Centros Covid de Natal registram 515 atendimentos neste final de semana

A Prefeitura do Natal atendeu 515 pessoas nos três Centros Covid 19 neste sábado e domingo (21 e 22) na capital potiguar. A decisão do executivo municipal em abrir os centros para atendimento no final de semana ocorreu em razão da procura crescente da população pelo serviço nos últimos dias.





No sábado(21), foram realizados 45 atendimentos no ginásio Nélio Dias (zona Norte), mais 91 no Cemure (zona Oeste) e outros 125 atendimentos no Centro Covid-19 instalado no Palácio dos Esporte (zona Leste). No domingo (22), foram 52 atendimentos no Nélio Dias, 80 no Cemure e 115 no Palácio dos Esportes.





Desde o início desta semana, a SMS Natal estendeu o horário de funcionamento dos Centros, que passaram a atender de segunda a quinta, das 8h às 16h, e na sexta, das 8h ao 12h. Durante esta semana, o órgão municipal vai avaliar se há necessidade de abrir em outros finais de semana.