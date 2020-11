Pediatra que atuava no RN morre de Covid-19

A médica pediatra Dra. Marlene Abrantes, que trabalhava há muitos anos no Hospital Regional Lindolfo Gomes Vidal, em Santo Antônio-RN, morreu vítima da Covid-19 na noite da última sexta-feira (20). A informação foi confirmada pela direção da unidade, que lamentou a morte.Dra. Marlene era uma profissional bastante querida entre os servidores do hospital e por mais de duas décadas prestou serviço na unidade sempre exercendo a sua função com profissionalismo, ética, dedicação e amor à profissão. Por muitas vezes, na falta de clínico, ela atendia os pacientes adultos e cobria o plantão de outros profissionais.