Com parecer favorável, vereador eleito Gabriel César mantém vaga

RÁPIDA: O MP Eleitoral, deu parecer que, em resumo, favorece e mantém na vaga, o vereador eleito Gabriel César (PSL).





Gabriel foi eleito vereador de Parnamirim pela oposição e tenta manter seu mandato que ainda deverá esperar a resolução da situação da vereadora Vandilma.





Caso se concretize a manutenção do mandato de Gabriel, mesmo em minoria, a oposição mantém mais um vereador, no entando não sabermos qual será a postura do eleito em relação ao governo Taveira(ao qual seu partido é opositor), se será extremista, ou "Amistosa", pois ao que se sabe César circula bem dos dois lados.