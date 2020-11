Coronel Azevedo diz que PSC saiu vitorioso das eleições no RN

À frente da presidência estadual do Partido Social Cristão no Rio Grande do Norte, o deputado estadual Coronel Azevedo destacou durante sessão ordinária na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (17) os resultados da legenda nas eleições deste ano realizadas no domingo (15).

No resultado final, o PSC elegeu dois vice-prefeitos e 43 vereadores no estado. “Quero agradecer a Deus e parabenizar a todos os que compõem o PSC pela vitória que tivemos no Rio Grande do Norte. Além dos candidatos eleitos de outras siglas, com quem nos coligamos e apoiamos em 21 municípios”, afirmou.