Natalenses buscam se adaptar aos protocolos para realizar atividades físicas nas academias

Principal dificuldade é o uso da máscara para exercícios que exigem maior esforço físico.





Chegar de máscara no rosto, limpar as solas dos tênis na entrada, ter que medir a temperatura e passar álcool em gel nas mãos. Esses são os passos iniciais para poder ingressar em diversos lugares. Um desses espaços são as academias. A pandemia do novo coronavírus modificou o mundo.





No mês de julho, de acordo com a autorização do decreto municipal de Natal, a Bodytech Tirol, por exemplo, teve que aderir aos protocolos para reabrir com segurança. "A BT já era bem adaptada em relação à higienização. O retorno dos clientes está sendo bem aceito devido a todas as medidas tomadas por parte da academia", diz Paula Carvalho, gerente da Bodytech Tirol.





Outras medidas para serem cumpridas são o uso de cabelo preso e de máscara durante todo o treino. Além disso, também é necessário utilizar garrafas ao beber água e respeitar o distanciamento de 1,5m entre os outros clientes.





A BT disponibiliza kits de limpeza em diversos pontos da academia para a higienização dos equipamentos de treino durante o uso. Os clientes que ainda não se sentirem seguros para voltar à academia podem "congelar" seus planos, voltando quando se sentirem mais confortáveis.





Renata Cardoso, cliente de mais de 10 anos da BT, voltou a realizar atividades físicas na academia desde sua reabertura. “Está tudo bem nessa volta, às vezes sinto dificuldade para respirar em certas atividades com a máscara, mas faz parte do processo”, diz ela.





Durante a pandemia, Renata não deixou de realizar exercícios, continuando seus treinos em casa e na rua. “A atividade física é prioridade em minha vida. Eu gosto e não deixo de fazer”, afirma.





Um dos pontos que incomoda Renata é a utilização de máscara durante todo o treino. Segundo ela, o uso é bastante incômodo. “Ainda mais minha respiração sendo totalmente pela boca, dificulta bastante. Não vejo a hora de liberarem. Quanto aos protocolos, como tudo na vida, a gente se adapta com o tempo”, encerra.





Treinos por aplicativo





Para quem ainda não se sente seguro para sair de casa e quer continuar treinando, os clientes Bodytech, exceto baby e kids, podem utilizar a função BT Home, dentro do aplicativo da Bodytech. Ele contém orientações e treinamentos guiados por profissionais especializados. As aulas ocorrem pelo Zoom, sendo possível interagir ao vivo com o professor.





Além do treino de personal e small group, também é possível realizar aulas coletivas. As modalidades de exercício são Fit Dance, Zumba, alongamento e localizada. Em breve, serão acrescentadas aulas de Yoga e Broadway Dance.





Para utilizar os serviços, basta que o cliente acesse o app e clique na aula durante o horário marcado. Para as aulas coletivas, não é necessário realizar agendamento, apenas para os treinos com personal e small group.