Preço das carnes de frango e porco deve aumentar

Os custos mensais para produção de suínos e de frangos tiveram mais um aumento este mês. Isso significa que, em breve, esse aumento será repassado para o consumidor pelos mercados e açougues. Em outubro, o ICPSuíno chegou aos 352,95 pontos, +14,98% em relação a setembro, superando o então recorde nominal do índice, de 306,95 pontos, que também era do nono mês de 2020. Já o ICPFrango fechou o outubro nos 328,76 pontos, +8,89% em comparação a setembro. Esse também é um novo recorde nominal do índice criado em 2011 pela Embrapa e Conab para medir a variação mensal dos custos de produção.





O Brasil é o maior exportador de frango no mundo, com mais de quatro milhões de toneladas vendidas em 2019; enquanto segue como o quarto maior exportador de carne suína do mundo, vendendo 750 mil toneladas a outros países. Esses também são dados de 2019, apresentados pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária que é uma Empresa Pública de pesquisa vinculada ao Ministério da Agricultura. Os estados de Santa Catarina e Paraná são usados como referência nos cálculos por serem os maiores produtores nacionais de suínos e de frangos de corte, respectivamente.