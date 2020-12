BVLGARI assina acordo para um hotel da rede de luxo em Miami, Estados Unidos

O Hotel estará localizado na 100 21st Street em Miami Beach, e será o primeiro Hotel Bvlgari nos Estados Unidos. Localizado em frente ao mar com belas praias e a uma curta caminhada das atrações mais vibrantes da cidade e da badalada Ocean Drive de South Beach, o Bvlgari Hotel Miami Beach oferecerá uma vista deslumbrante do oceano a apenas alguns passos do excitante distrito de Miami Art Deco.





O edifício que hospedará o Bvlgari Hotel Miami Beach foi originalmente projetado como hotel pelo arquiteto Albert Anis de Miami no final dos anos 50, como parte do movimento Miami Modern em Miami Beach; é um edifício contribuinte localizado no National Register Architectural District e era conhecido como um centro de eventos e festas para as turmas de Hollywood que estavam em Miami Beach no inverno.





Jean-Christophe Babin, CEO da Bvlgari, diz: "Estamos particularmente orgulhosos de ter garantido uma localização tão extraordinária para o novo Hotel Bvlgari em Miami Beach. Esta será nossa primeira propriedade nos Estados Unidos que é um mercado chave para nossa marca e estamos encantados em acrescentar a vibrante e glamurosa Miami Beach à nossa coleção. Estamos convencidos de que o Bvlgari Hotel Miami Beach, a ser inaugurado em 2024, representará uma irresistível joalheria romana Hospitality, uma experiência única no mercado hoteleiro de luxo americano".





O projeto de design, que terá curadoria, como todos os outros hotéis Bvlgari, do escritório de arquitetura milanês Antonio Citterio Patricia Viel, contemplará cerca de 100 quartos, a maioria deles suítes, e uma gama completa de instalações de luxo incluindo uma piscina ao ar livre, um grande spa e um fitness center, e um restaurante e bar Bvlgari, ambos com curadoria do chef italiano Niko Romito, 3 estrelas Michelin.













Sobre Bvlgari Hotels & Resorts





Localizações únicas em harmonia com os arredores, a mistura do design tradicional com a dramática arquitetura italiana contemporânea do escritório de arquitetura Antonio Citterio Patricia Viel e um serviço superior criado com a mesma atenção à qualidade que sempre distinguiu as criações Bvlgari. Estes são os elementos-chave que caracterizam a coleção The Bvlgari Hotels & Resorts.





Para todos os hotéis, a abordagem é a mesma: o projeto de interiores está fortemente enraizado nas tradições do lugar, e é dada atenção cuidadosa a cada detalhe em uma homenagem ao luxo absoluto.





A coleção Bvlgari Hotels & Resorts apresenta o distinto e arrojado estilo italiano típico da Bvlgari, refletido em seu design único, sua cozinha italiana contemporânea e seus luxuosos spas. Ela transmite a emoção da marca Bvlgari, seu glamour atemporal e sua magnífica herança italiana de joalheria.





Tendo crescido a partir de uma coleção de três hotéis e resorts icônicos em Milão, Londres e Bali, a Bvlgari Hotels & Resorts foi recentemente enriquecida pelas propriedades de Pequim, Xangai e Dubai. Além da abertura mais antecipada em Miami Beach, quatro novos Bvlgari Hotels deverão abrir entre 2021 e 2023 em Paris, Roma, Moscou e Tóquio.





Sobre a Bvlgari





Parte do Grupo LVMH, a Bvlgari foi fundada em Roma em 1884 como uma joalheria. Conhecida como a magnífica joalheira romana e mestre das pedras coloridas, a Bvlgari estabeleceu uma reputação mundial pela excelência italiana e é conhecida por seu artesanato requintado. O sucesso internacional da empresa evoluiu para torná-la um fornecedor global e diversificado de produtos e serviços de luxo, que vão desde joias finas e relógios de ponta à acessórios e perfumes, e apresenta uma rede incomparável de boutiques e hotéis nos destinos de compra mais exclusivos do mundo.





Manifestada em suas inúmeras parcerias filantrópicas, a Bvlgari acredita profundamente em inovar o presente para criar um futuro sustentável por meio de seu compromisso com a sua responsabilidade social corporativa e da importância de retribuir - à natureza e à comunidade.





