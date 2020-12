Procura por especialistas leva rede de clínicas a oferecer especialização gratuita para médicos

Programa “Médico dos Médicos”, criado pelas clínicas AmorSaúde e Cartão de TODOS, tem mais de 30 vagas gratuitas abertas atualmente. Com inscrições até 15 de dezembro, as especializações são em





Faltam médicos no Brasil. A pandemia provocada pelo Coronavírus evidenciou a carência de profissionais de saúde, especialmente no sistema público. Por todo o País, sobram vagas e, mesmo oferecendo bons salários, diversos estados, como Espírito Santo, Rio de Janeiro e Amazonas, não conseguem preencher o quadro necessário de funcionários, o que tem deixado alguns hospitais à beira do colapso, em plena crise mundial de saúde.





Mas não é apenas o SUS que sofre com a escassez de médicos. A demanda por especialistas também é sentida por institutos da rede particular que prezam pela qualidade de seus serviços e pela cobertura completa de especialidades. Com 266 unidades espalhadas por todo o País, a rede de clínicas AmorSaúde, parceira e vinculada a um dos maiores cartões de descontos em serviços de saúde do Brasil, o Cartão de TODOS, decidiu tomar uma iniciativa independente para cobrir eventuais lacunas em sua rede e suprir as demandas de seus pacientes.





Inaugurado em dezembro de 2019, o Programa “Médico dos Médicos”, das clínicas AmorSaúde, irá formar em maio de 2022 a primeira turma de profissionais com especialidades em Geriatria, Saúde Mental e Reumatologia, pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (CMMG).





Segundo Aquiles Vilar, vice-presidente jurídico e administrativo do Cartão de TODOS e das clínicas AmorSaúde, as especialidades foram definidas a partir de pesquisas realizadas pela rede, que constataram que essas especializações estão entre as de menor número entre os profissionais cadastrados nos Conselhos Regionais de Medicina. Outra rodada de análises identificou que o tempo de espera por consultas com esses especialistas eram maiores nas unidades da rede. Além disso, os próprios médicos das clínicas indicaram que estes seriam os cursos de maior interesse para uma pós-graduação. “Além de buscar oferecer excelência no atendimento, o projeto supre necessidades internas das clínicas AmorSaúde e do Cartão de TODOS. Somamos as demandas ao compromisso público de formar profissionais da saúde, uma carência nacional”, explica Vilar.





Ao todo, o programa realizado em parceria com a credenciada faculdade mineira conta com três turmas com capacidade de 40 alunos, chegando a dispor de até 120 vagas. Atualmente, estão abertas vagas nacionais para outros interessados em se especializarem nas três áreas ofertadas: Geriatria, Reumatologia e Saúde Mental.





A má distribuição de médicos pelas regiões do País, com maior dificuldade de se encontrar especialistas no interior e pequenas cidades, também é um dos pontos considerados pelo “Médico dos Médicos”. Com o curso de 18 meses oferecido na modalidade EAD, com demanda de encontros presenciais apenas ao final da formação, a AmorSaúde e a CMMG já conseguiram alcançar mais de 80 profissionais, que já estão cursando uma das três especializações, dentre os quais estão médicos de todas as regiões do Brasil.





Especialização gratuita





A inscrição e a mensalidade do curso de especialização são oferecidas aos médicos de forma totalmente gratuita, sendo custeadas pela AmorSaúde. Os custos das viagens e hospedagens até Belo Horizonte, para os encontros presenciais, são as únicas despesas arcadas por eles. Para realizar a especialização, o profissional precisa manter uma agenda semanal de consultas junto à rede de clínicas, dispondo de 5 horas em dia pré-estipulado pela CMMG em comum acordo com a AmorSaúde, a fim de realizar consultas, que contam como horas práticas do curso. Para cumprir essa contrapartida e compromisso, o profissional pode escolher a unidade de sua cidade ou mais próxima para trabalhar, e recebe normalmente pela consulta prestada.