Como construir uma carreira online de sucesso

Fonte: Pexels





Ter a oportunidade de trabalhar a partir de casa, com horários flexíveis e controle sobre a própria carreira é o sonho de muita gente e, hoje em dia, é cada vez mais comum. Se você alguma vez pensou em começar uma carreira online mas não tinha a certeza se era uma opção viável, os últimos anos têm comprovado que não só é possível, mas tem também um futuro promissor. Caso você esteja à procura de um emprego remoto por ser mais cômodo, lucrativo ou só porque quer mudar de carreira, agora é o período ideal.

Devido à revolução digital dos últimos anos, surgiram diversos negócios online que aumentaram as oportunidades de trabalho remoto. Hoje em dia são muitas as empresas que já nascem no mundo digital, mas cada vez mais a organizações tradicionais adaptam-se a este conceito. Um exemplo são os pequenos negócios que, para reduzir custos, aparecem muitas vezes exclusivamente em e-commerce, através de plataformas próprias ou sites como o Ebay. Outro setor que se converteu a um cenário virtual foi o dos jogos de cassino, através de plataformas como o Vegas Slots Online que permitem jogar os clássicos de cassino — roleta, poker, blackjack, entre outros — em centenas de versões diferentes.





Assim, com a proliferação de negócios online aumentam também as oportunidades de trabalho remoto. De acordo com um estudo realizado pelo IBGE, no ano de 2018 existiam 3,8 milhões de brasileiros trabalhando em home office, e esta tendência continuou nos últimos dois anos. Com o aumento da digitalização do nosso dia a dia — já grande parte da população tem computadores, acesso à internet e possibilidade de reunir remotamente — é esperado que o home office ganhe ainda mais popularidade nos próximos anos.

Fonte: Pexels

Por onde começar?





No que diz respeito ao rumo a seguir, existem diversas opções de carreira que podem ser aplicadas em diferentes áreas. As pessoas com espírito empreendedor, por exemplo, abraçam o desafio de iniciar uma loja online com uma ideia de negócio inovadora. Outros vão para áreas como produção de conteúdo em regime de freelancer, aproveitando a alta do marketing digital para produzir conteúdo para diferentes empresas — e para isso só precisam de uma boa redação, saber como engajar o público e muita criatividade.

Com um mundo cada vez mais digital, existe também uma alta demanda para freelancers com conhecimentos em design gráfico e programação. O mundo dos bloggers, vloggers e influenciadores é um mundo de oportunidades para quem está à procura de uma carreira online. Se tiver conteúdo interessante, compartilhe num blog, redes sociais ou em plataformas de vídeo e streaming. Consegue ter um retorno financeiro alto com baixo investimento, mas é preciso muita consistência para produzir conteúdo de qualidade com periodicidade.

Existem muitas outras formas de trabalhar remotamente: tente fazer uma pesquisa profunda sobre a sua área de atuação e perceba que tipo de trabalhos poderá disponibilizar a partir de casa.

O que ter em conta?





Se não estiver trabalhando em casa por conta de uma empresa é provável que terá que procurar trabalho em regime freelancer ou consultoria. Para isso, precisa começar a construir algo muito importante: um portfólio para mostrar a potenciais clientes os seus melhores trabalhos. Se quiser se destacar, procure criar um portfólio online, num site ou plataforma em estilo de blog, para facilitar o compartilhamento. Assim, você mostra o que poderá oferecer aos seus clientes de forma mais prática: inclua no portfólio exemplos de trabalhos, as suas credenciais, educação ou projetos que tenha feito no passado.

Não subestime o poder das relações. Qualquer que seja a área onde quer atuar, você não está sozinho. Crie uma rede de relacionamentos profissionais, quer estes sejam colegas, supervisores de empresas onde já trabalhou ou pessoas que conhece através de plataformas profissionais como o Linkedin, que facilita as conexões dentro da sua área, ajuda a promover os seus trabalhos e é uma ótima ferramenta para encontrar trabalhos remotos ou como freelancer. Estas relações são a chave para o seu sucesso, e podem ser referências para os seus potenciais clientes, assim como oportunidades de colaboração e projetos futuros.





Fonte: Pixabay





Como é possível ver, existem diversas formas de iniciar a sua carreira online, basta seguir uma área que goste e se esforçar para produzir conteúdo de qualidade, nunca esquecendo que precisa compartilhar os seus projetos com a comunidade para fazer a sua rede de relacionamentos crescer.