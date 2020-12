EDITAL DE CONVOCAÇÃO - GREEN CLUB RESIDENCIAL I

Publicado em 14 de Dezembro de 2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA





Na condição de Síndica do Condomínio GREEN CLUB RESIDENCIAL I, convoco todos os condôminos a participarem da Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia 22 de dezembro de 2020 (terça-feira), no salão de festas do referido condomínio, situado na Avenida das Américas n° 1722 – Parque das Nações - Parnamirim /RN. Iniciando-se em primeira convocação, as 19h00, com 2/3 (dois terços) dos condôminos presentes ou em segunda convocação, as 19h30, com qualquer número de pessoas presentes, a fim de tomarem ciência e deliberarem sobre a pauta que segue:





1. Eleição de síndico(a), subsíndico(a) e conselho fiscal.





Nota 1: Em função a pandemia do COVID-19, serão seguidos todos os protocolos de acordo com a Norma Técnica Nº 21/2020/SESAP, com disponibilização de álcool em gel, distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara para os condôminos e participantes;





Nota 2: As inscrições das chapas devem ser realizadas até o dia 17/12/2020 na sala da administração do condomínio, em virtude da Pandemia excepcionalmente neste pleito eleitoral, as inscrições dos candidatos ao conselho fiscal também devem ser realizadas no mesmo formato das chapas para síndico e subsíndico, até o dia 17/12/2020 na sala da administração do condomínio para que o nome de todos os candidatos possa constar na cédula de votação própria;





Nota 3: Os condôminos podem se fazer representar por procurador, desde que a procuração seja específica com reconhecimento de firma, conforme o artigo 03 parágrafo 2º do Regimento Interno.





Nota 4: Todos os condôminos, inclusive os ausentes, se sujeitam às deliberações da Assembleia Geral;





Nota 5: Os condôminos que não estiverem em dia com suas cotas condominiais não poderão votar na assembleia, conforme artigo 1.335 do Código Civil.





Parnamirim /RN, 09 de dezembro de 2020.